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Ali Ağaoğlu’ndan son dakika Topbaş açıklaması: Gömün gitsin

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Kadir Topbaş’ın istifası hakkında konuştu. Ağaoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı...

Ali Ağaoğlu’ndan son dakika Topbaş açıklaması: Gömün gitsin

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Kadir Topbaş’ın istifası hakkında konuştu. Ağaoğlu, çok konuşulacak açıklamalara imza attı...

06 Ekim 2017 Cuma 18:04
Ali Ağaoğlu’ndan son dakika Topbaş açıklaması: Gömün gitsin
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ÇEKMEKÖY'DE hayata geçirdikleri Çekmeköy Park projesinin tanıtım toplantısında konuşan Ali Ağaoğlu, ekonominin daraldığı ve durgunluk yaşandığı dönemlerde yaptıkları yatırımların karşılığını daima aldıklarını söyledi.
Ağaoğlu, 1994, 2001 ve 2008 gibi kriz dönemlerinde dahi projelerini sattıklarını belirterek, "Şu anda da dünya sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Özellikle bizim coğrafi olarak bulunduğumuz bölge en sıkıntılı yerlerden ama biz işimize devam etmek zorundayız." dedi.
"BU PROJEYİ DÜNYADA BELİRSİZLİĞİN OLDUĞU BİR DÖNEMDE YAPIYORUZ"
Sıkıntılı bir dönemde Çekmeköy Park projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Ağaoğlu, "738 daire ve altında çok güzel çarşı olan bir proje yaptık. Bu araziyi 20 küsur sene önce almıştım. Bugün bu araziyi alsam bu fiyatlara yapamazdık. Bugüne kadar 35 binin üzerinde konut yapıp sattık. Müşterilerimize, çalışanlarımıza kazandırdık. Allaha şükür biz de kazandık. Yine bu projeyi sisli, bulutlu havada, adına 'kriz' demeyelim ama dünyada belirsizliğin olduğu bir dönemde yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Söz konusu projede bugüne kadar yaptıkları en kullanışlı daire planını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağaoğlu, bu ayın sonuna kadar dairelerin tamamını satacağını söyledi. Kış geliyor, elbiseye de ihtiyacım var." şeklinde konuştu.
Bir gazetecinin "metrekare fiyatı 3 bin lira olursa satarsınız" şeklindeki sözleri üzerine Ağaoğlu, "Sokakta mı buldum? Bugün dediği rakam inşaat maliyeti... Maliyet fiyatları ciddi zorluyor. İnşaat maliyetine inanılmaz zamlar geldi." ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, ekonominin çarklarının dönmesi için karlarından ciddi fedakarlıklar yaptıklarını belirterek, "Bugün bu araziyi para olarak alıp yerine koymaya kalksak alamayız. Bunu bilerek yapıyoruz. Oturup ağlayacak halimiz yok. Binlerce çalışanımız var. Ekonominin çarklarının dönmesi lazım. Biz bu lafları 2008-2009 küresel krizinde de söyledik. Bizim iş adamı olarak da sosyal sorumluluğumuz var." diye konuştu. Ağaoğlu, Ankara'da bin 100-bin 200 konutluk bir projenin ruhsatını aldıklarını ve kasım ayında tanıtımını yapmayı planladıklarını bildirdi. Bodrum'daki projeleri üzerinde çalıştıklarını ve 2018'de projeye başlayacaklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bodrum'da Çinliler ile devasa bir proje için ön anlaşma imzaladık." dedi.
OLAY TOPBAŞ YORUMU
Ağaoğlu, Trabzon'da uygun arazi arayışında olduklarını ve 4-5 arazi tespit ettiklerini bildirdi.
Ağaoğlu, "Oligarşi hala devam ediyor. Maalesef iş hayatının önündeki en büyük engellerden biri o. Yaptığımız işler bizi yormuyor ama bir ruhsat almak inanılmaz zor. Kadir Topbaş gitti, çok da iyi oldu. Bizim köyde bir laf vardır; 'gidenin arkasından konuşulmaz, gömün' derler. Ben 50 senedir iş hayatının içindeyim. İş yapmanın bu kadar zor olduğu bir dönem yaşamadım.
Bunu Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Özellikle belediyelerde bırakın başkanını, zabıtası bile yolda yürürken kibirden 'dünyaları ben yarattım' modunda... Şu anda da zaten gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali AğaoğluKadir Topbaş
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