Aleyna Tilki konserine yağmur engeli

EDİRN Belediyesi tarafından bu yıl 656'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki'nin Sarayiçi Er Meydanı'ndaki konseri yoğun yağmur yağışı nedeniyle ertelendi.

Konseri izlemek için dakikalar öncesinden Er Meydanı'na gelen kalabalık, konser saatini beklemeye başladı, ama saat 21.00 sıralarına yoğun yağmur yağışı başladı. Hayranları yağmur altında Tilki'nin sahne almasını beklerken, yağış şiddetini giderek artırdı. Yağmur nedeniyle sahnedeki bazı müzik aletleri zarar görürken, yaklaşık 30 dakika sonra konserin iptal edildiği duyuruldu.

Aleyna Tilki'nin hayranları bu duruma üzülürken, bazılarının yağmur altında bekledikleri görüldü. Bazı hayranları ise şarkıcının kulisine gelerek Tilki'yi görmek istedi.