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Alev alev yanan aracını çaresizce seyretti

Konya’da hafif ticari araç alev alarak yanarken, sahibi yanmış aracını çaresiz bir şekilde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi

Alev alev yanan aracını çaresizce seyretti

Konya’da hafif ticari araç alev alarak yanarken, sahibi yanmış aracını çaresiz bir şekilde izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi

26 Eylül 2017 Salı 07:39
Alev alev yanan aracını çaresizce seyretti
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YANGIN, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, aracı çalışmayan Muhammed Tekin, bir arkadaşının aracı ile kendi aracına akü takviyesi yapmak istediği sırada elektrik sorunu nedeniyle 42 N 7557 plakalı hafif ticari aracı birden alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine Tekin ve arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alev topuna dönen araca kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Araç sahibi Muhammed Tekin, kullanılamaz hale gelen aracını çaresiz bir şekilde izledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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YangınKonyaHafif Ticariİtfaiye
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