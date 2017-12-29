ALESO Başkanı Nuri Demir Politika Kulisi'nde

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV(dimtv.tv) 'de her Cuma saat 19.00'da ekranlarınıza gelen Alper Kutay'la Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu, Alanya Esnaf ve Sanakatkârlar Odası Başkanı ve 13 Ocak'ta yapılacak genel kurulda başkan adayı olan Nuri Demir olacak. Demir, yaklaşık 60 dakika sürecek programda geride kalan süreçte esnaf için neler yaptıklarını ve yeniden seçilmesi halinde hangi projeleri hayata geçireceklerini açıklayacak. Esnaf Odası'na bilindiği gibi Nuri Demir'in yanı sıra Duran Şimşek, Harun Gökçe ve Ahmet Sert de aday oldu. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da Dim TV'de.