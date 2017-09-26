ALES başvuruları başladı! Son gün 4 Ekim...

ÖSYM tarafından, 19 Kasım'da yapılacak 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2017-ALES sonbahar dönemi) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ALES sonbahar dönemi sınavının 19 Kasım'da 81 il merkezinde yapılacağı, Lefkoşa'da ise sadece ilkbahar dönemi için sınav gerçekleştirileceği ifade edildi.
Sınavın saat 10.00'da başlayacağı ve cevaplama süresinin 150 dakika olacağı bildirilen duyuruda, başvuruların bugünden itibaren 4 Ekim'e kadar alınacağı belirtildi.
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