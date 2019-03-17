ALDAP'tan Yeni Zelanda katliamına kınama

BİR çok sivil toplum örgütünün birleşmesiyle oluşan ALDAP, Yeni Zelanda’da müslümanlara karşı gerçekleştirilen saldırıları basın açıklaması yaparak kınadı. ALDAP yetkililerinin yaptığı açıklamada ‘Bu durum islamofibinin ve dinci hristiyan terörizminin kemik bulmuş’ dedi.

‘BU KATLİAM İSLAMOFOBİNİN GÖSTERGESİDİR’

ALDAP yetkilileri islamofobiye dikkat çekerek, ‘’Son günlerde küresel boyutta İslam’a ve Müslümanlara yönelik saldırılar bariz bir şekilde artmıştır. Bir taraftan Siyonist İsrail, Kudüs’te kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa’yı işgal ederek Müslümanlara ağır zulümler yapmaya devam ederken, diğer taraftan NewZealand Christchurch’da kökten dinci Hristiyan bir terörist, Cuma namazı esnasında adeta elini kolunu sallayarak son derece soğukkanlı bir şekilde Müslümanların mabetlerine saldırmış ve 49 masum Müslümanı yaptığı canlı yayın eşliğinde şehit etmiştir. Christchurch katliamı bireysel bir eylem değil; yıllardır batılı politikacılar tarafından kışkırtılan İslamofobi temelli barbar, faşist, kökten dinci hristiyan terörizminin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu tür saldırıların tesadüf olmadığı ve uzun yıllardır Batılı ülkelerde İslam’a ve Müslümanlara karşı yöneltilen düşmanca fikir, söylem ve uygulamaların bir sonucu olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla İslam’ a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırı ve katliamlardaki pervasızlık ve cesaret bir neden değil, sonuç olarak değerlendirilmelidir’’ dedi.

‘İSLAM NATO’SU KURULMALIDIR’

Bir an önce Dünya İslam Birliği’nin kuurlması gerektiğini söyleyan ALDAP yetkilileri ‘’Maalesef tüm islam beldelerinde, aynı zulüm, aynı işkence ve katliamlar. Anlaşılan O dur ki; Siyonizm ve Emperyalizm sadece GÜÇ'ten anlayacaktır. O sebeple İslam ümmeti, gerçek manada ÜMMET olmadan, bir ve diri olmadan bu zulüm ve katliamlar durmayacaktır. Bu sebeple yöneticilerimizden talebimiz, 2 milyarı bulan Müslüman nüfusu derhal İslam Birliği şemsiyesi altında toplayıp, İslam Birleşmiş milletleri ve İslam Nato’su bir an evvel kurulmalıdır. Refahımız için gerçekten ümmet olup, bir binanın tuğlaları gibi olma vaktidir’ sözlerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 15:35