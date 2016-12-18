Alçak saldırı bu araçla yapıldı!

KAYSEİ'DE bu sabah Zincidere 1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bomba yüklü araçla yapılan hain saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde askerlerin bulunduğu otobüsü, bomba yüklü sahte plakalı hafif ticari araç yaklaşık 1 kilometre izliyor.

Patlamanın hemen öncesi kavşağı askerlerin bulunduğu otobüsün hemen arkasından dönen PKK'lı terörist, bir kaç saniye sonra bomba yüklü hafif ticari aracı otobüse çarptırıyor. Otobüsün durmasıyla birlikte bomba yüklü araç infilak ediyor.

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