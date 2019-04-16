Albayrak, kıdem tazminatı hakkındaki kafa karışıklıklarını giderdi

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi paketinde en çok merak edilen konu olan kıdem tazminatı hakkında, "Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak." dedi

Albayrak, kıdem tazminatı hakkındaki kafa karışıklıklarını giderdi
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı fonu hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak." dedi.
Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda şunları söyledi:
"TÜM PAYDAŞLARLA ADIM ATILACAK"
"Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."

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