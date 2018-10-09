Albayrak'ın açıkladığı enflasyon programına doların ilk tepkisi!

Dolar kuru sabah saatlerinde en düşük 6,09, en yüksek 6,13 seviyesini görmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıktı. Euro ise 7,04 seviyesinde hareket ediyor

Albayrak'ın açıkladığı enflasyon programına doların ilk tepkisi!
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GÜNE düşüşle başlayan dolar, sabah saatlerinde en düşük 6,09, en yüksek 6,13 seviyesini görmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıkarken, euro 7 seviyesinin üstüne çıktı.
DOLAR VE EURO YÜKSELDİ
Dün 6,19'a kadar yükselip sonrasında 6,11'lere gerileyen dolar yeni güne düşüşle başlamış sabah saatlerinde en düşük 6,09, en yüksek 6,13 seviyesini görmüştü. Bakan Albayrak'ın açıkladığı program sonrasında dolar, 6,16 seviyesine çıkarken, euro 7,04 noktasına çıktı.

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