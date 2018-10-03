Albayrak, Akşener'in eleştirilerine yönelik çok net konuştu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında, Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı , Mc Kinsey anlaşması ile ilgili eleştirilerine yönelik açıklama yaptı. Albayrak, Akşener'in "Ekonomi Amerikalılara teslim edildi" şeklindeki açıklamasına, "Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin başında biz varız" şeklinde cevap verdi.

OFİSİN BAŞINDA BİZ VARIZ

Konu hakkında Albrayrak şunları söyledi:

"Birçok firmadan Dönüşüm Ofisi ile ilgili biz raporlama aldık. Sadece bu firmadan değil. Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında kendi milli aklımızı ortaya koyarak ofisi kurduk. Ofisin başında biz varız. Yarın öbür gün başka akıllara da soracağız."

ENFLASYON HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ

Enflasyon konusunda da açıklamalarda bulunan Albayrak, "Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız. Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz."dedi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,Mc Kinsey hakkında, "Berat Albayrak, açıkladığı Yeni Ekonomik Programın yönetim ve denetimini Mc Kinsey adlı Amerikan şirketine vermiş. Hani daha düne kadar 'Türkiye'ye ekonomik savaş açtık' dedikleri Amerika'nın şirketine. Çok açık ve net söylüyorum, bu ikinci kozmik oda vakasıdır." açıklamasında bulunmuştu.