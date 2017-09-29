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Albayın savunması: O emirler normal geldi

15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki “ana darbe davası” kapsamında tutuklu yargılanan eski 6’ncı Motorlu Piyade Alay Komutanı Nebi Gazneli, darbenin başarısız olmasında kendisinin de katkısının bulunduğunu savundu

Albayın savunması: O emirler normal geldi

15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki “ana darbe davası” kapsamında tutuklu yargılanan eski 6’ncı Motorlu Piyade Alay Komutanı Nebi Gazneli, darbenin başarısız olmasında kendisinin de katkısının bulunduğunu savundu

29 Eylül 2017 Cuma 09:06
Albayın savunması: O emirler normal geldi
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SİLİVRİ'DE İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nebi Gazneli, 15 Temmuz 2016’da henüz bir günlük alay komutanı olduğunu belirterek, darbeye yönelik suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Darbeden önce kendisini arayan bir komutanın, 15-16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul’da büyük bir terör eyleminin beklendiğini ve bu kapsamda askerlerin çarşı iznine çıkılmaması ve diğer tedbirlerin alınması konusunda emir verdiğini savunan Gazneli, darbe günü de Genelkurmay Herakat Merkezi’nden saat 20.00 sıralarında gelen telefonla, “İstanbul’daki bazı önemli noktaların emniyet altına alınması ve bu konuda polislerle iş birliğine gidilmesi” yönünde emir aldığını söyledi. Gazneli, “Daha önceki terör tehdidi istihbaratları nedeniyle söz konusu emir bana normal geldi” dedi.

Gazneli, darbe gecesi kurulan “Yurt’ta Sulh Biziz” WhatsApp grubuna isteği dışında eklendiğini savunarak, söz konusu grubun varlığından, gözaltına alındıktan sonra emniyette haberdar olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbe GirişimiİstanbulNebi GazneliDarbe
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