Albayın savunması: O emirler normal geldi

SİLİVRİ'DE İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nebi Gazneli, 15 Temmuz 2016’da henüz bir günlük alay komutanı olduğunu belirterek, darbeye yönelik suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Darbeden önce kendisini arayan bir komutanın, 15-16-17 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul’da büyük bir terör eyleminin beklendiğini ve bu kapsamda askerlerin çarşı iznine çıkılmaması ve diğer tedbirlerin alınması konusunda emir verdiğini savunan Gazneli, darbe günü de Genelkurmay Herakat Merkezi’nden saat 20.00 sıralarında gelen telefonla, “İstanbul’daki bazı önemli noktaların emniyet altına alınması ve bu konuda polislerle iş birliğine gidilmesi” yönünde emir aldığını söyledi. Gazneli, “Daha önceki terör tehdidi istihbaratları nedeniyle söz konusu emir bana normal geldi” dedi.

Gazneli, darbe gecesi kurulan “Yurt’ta Sulh Biziz” WhatsApp grubuna isteği dışında eklendiğini savunarak, söz konusu grubun varlığından, gözaltına alındıktan sonra emniyette haberdar olduğunu iddia etti.