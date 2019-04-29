Alanyaspor'u yasa boğan kazada gelişme: VIP minibüsün şoförü tutuklandı

AYTEMİZ Alanyaspor'un önceki dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, ilk müdahalenin ardından Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Josef Sural, gece ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sural ilk ameliyatın ardından ikinci ameliyata hazırlanırken yaşamını yitirdi.Kazanın ardından aracı kullanan E.A. ile yedek şoför ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Olayın şokuyla verdiği ilk ifadede olayı hatırlamadığını söyleyen E.A. bugün akşam saatlerinde tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2019, 20:25