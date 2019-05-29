Alanyaspor'da tesis karmaşası sürüyor

Ceren ŞAHİN

ALANYASPOR Tesisleri’nin akıbetine ilişkin tartışmalar sürüyor. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında Alanyaspor Tesisleri’nde çalışmaların durdurulacağına ilişkin duyumlar aldıklarını söylemesi üzerine başlayan süreçte, gözler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e çevrilmiş, Böcek ise Yeni Alanya’ya yapmış olduğu açıklamada nihai kararı bayramdan sonra vereceğini kaydetmişti.

'ALANYASPOR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

Dün ise konuya ilişkin Ak Parti cephesinden bir tepki açıklaması geldi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, yapmış olduğu açıklamada, sürecin takipçisi olduklarını ifade ederek “Alanyaspor kırmızı çizgimizdir” dedi.

‘ALANYASPOR ŞEHRİMİZİN GURURUDUR’

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun yaptığı tepki açıklamasının ardından bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’dan geldi. Türkdoğan, Alanyaspor’un Alanya'nın önemli bir marka değeri olduğuna dikkat çektiği açıklamasında “Alanyaspor şehrimizin gururu, önemli bir marka değeridir. Alanyaspor’umuza bundan sonraki süreçte herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyor ve ümit ediyoruz. Bu vesileyle Antalya şehrinin Süper Lig’teki iki temsilcisi olan Antalyaspor ve Alanyaspor’un yanında olmak bizim milliyetçilik anlayışımızın bir gereğidir. Ümit ediyorum ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek de, tıpkı Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel gibi Alanyaspor’un yanında olur” şeklinde konuştu.

‘BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise bölgede çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek “Basında yer bulan haberleri bizler de takip ediyoruz. Sayın Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tesislerin yapılmayacağına yönelik bir açıklaması yoktur. Kesin olarak söylenmiş olan, ‘Durduracağım’ ya da ‘Durdurmayacağım’ diye bir ifade kullanmamıştır. Alanyaspor Tesisleri’nin de aralarında bulunduğu 11 projeyle alakalı çalışmaların devam ettiği ve bayramdan sonra nihai kararın, bütçe planlamaları yapılarak, verileceği söylenmiştir. Alanyaspor Alanya’nın bir değeri ve markasıdır. Alanya’da yaşayan herkes için olduğu gibi Alanyaspor bizler için de son derece önemlidir. Alanya’nın ve Alanyaspor’un tesislere ihtiyacı da vardır. Bir Alanyalı olarak ben de Alanya’nın daha modern bir tesise kavuşmasını, profesyonel bir ortamda antrenmanların yapılabilmesini, konaklama sağlanabilmesini isterim. Geçtiğimiz günlerde bölgeye bir ziyaret de gerçekleştirdim. Çalışmaların devam ettiğini bizzat gördüm. Muhittin Başkanımızın da Alanya’nın hassasiyetlerini gözettiğine inanıyorum. Buna herkes emin olabilir. Geniş kapsamlı yürütülen çalışmaların sonucunda son kararı Sayın Muhittin Böcek verecektir” ifadelerini kullandı.