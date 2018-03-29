Alanya'nın yakından tanıdığı isim gözaltına alınıp 1 milyon TL'sine el konuldu

ALANYA'DA çok sayıda arkadaşı olan ve sürekli Alanya ile ilgili paylaşımlar yapan Erden, geçtiğimiz günlerde Dim Web TV'ye (dimtv.tv) bağlanıp hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı. Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemi uygulayan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul’daki merkezine ve Konya’daki çiftliğine operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Serkan Erden İstanbul’da, babası Enser Erden de Konya’da gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. Serkan Erken'in daha önce benzer bir sistemle dolandırıldığı, ardından bu şirketi kurduğu iddia ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vurgun yaptığı yönünde şikâyetler bulunan İstanbul merkezli Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında bir süre önce soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, şirketin Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi. Şirket sahibi Serkan Erden ve şirket yöneticisi babası Enser Erden hakkında tüm mal varlıklarına el koyma ve gözaltı kararı verildi. Serkan Erden, Mecidiyeköy’deki şirket merkezinde gözaltına alındı. Babası Enser Erden ise Konya’daki çiftlikte yakalandı. Baba ve oğul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Serkan Erden’in Facebook sayfasında, geçtiğimiz yıl haziran ayında yaptığı paylaşımda şöyle dediği görülüyor: “Hamdolsun alnımızın akıyla bu haftaki ödemelerimizi de yaptık. Dünyanın en #yasal, #resmi, #şeffaf ve #üretim yapan ilk ve tek #Network sistemi. www.bbciftligi.com.”

'GÜVEN' MESAJLARI

Geçen yıl Konya Çumra’da kurulan şirketin Facebook sayfasında, çiftliğin kurulması ve ineklerin alındığı duyurusu yapılırken, güvenilirlik vurgusu yapmak için şirketin kuruluş belgeleri paylaşılmış. Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden, paylaşımında, “Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan, dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” diyor. Yine Facebook sayfasında, “Ödenen her kazanç bizlerin gururudur… 3 inekle çıktığımız bu yolda sadece 6 ay gibi bir sürede 90’ın üzerinde inek 2 milyona yakın yatırım 3 ayda 20 kat şirket büyümesi veeee marketler zincirinin ilk şubesini açma gururunu yaşıyoruz. Sizler de bizimle kazanmak istiyorsanız www.bbciftligi.com” deniyor.

ÖNCE O DA DOLANDIRILMIŞ!

Serkan Erden benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurmuş. Video paylaşım sitesine yüklediği videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuştu. Birlik beraberlik çiftliğini 300 liraya kurduğunu söyleyen Erden, sisteme katılanlardan aldığı parayla açtığı marketin de videosunu paylaştı.

İLK HEDEFİ ALANYA OLMUŞ

Alanya'da tam 11 yıl yaşayan, reklamcılık yapan, Alanya'da çok sayıda arkadaşı olan ve sosyal medya hesaplarından sık sık Alanya paylaşımları yapan Serkan Erden'in, üç gün önce hakkındaki iddialarla ilgili Alanya'da bir sosyal medya kullanıcısına yanıtlar verdiği görülürken, bu yanıtlardan Erden'in bu sistemi önce Alanya'da hayata geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

1 milyon TL'sine el konulduktan sonra Dim Web TV'nin telefonla canlı yayın konuğu da olan Erden'in, üç gün önce yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

'ALANYA'DA HAKKIMDA ŞİKAYET YOK'

"Ben Serkan Erden. Alanya'da 11 yıl yaşadım. Alanya'da yaşadığım süre boyunca insanlardan hiç

menfaat gözetmedim. Alanya'da benim hakkımda bir tane şikayet bulamazsınız. Söz konusu 11 şirketten yerinde olan, işine devam eden ve ödemelerini yapan tek şirket benimkidir. Hamd olsun, alnımız açık, başımız dik. Devlet belki bir ceza kesecek, başımla. Şerefimle yerim o cezayı, şerefsizce kaçmaktansa.

'AYNI SİSTEMİ ALANYAM İÇİN DE SÖYLEDİM'

Benim ortağım yok. Alanya'da da ortağım yok. Ben İstanbul'da ticaret yapıyorum. Ben son 1 yıldır hiç Alanya'ya da gelmedim. Ben aynı sistemi Alanyam için de söylemiştim. Esnaflara söyledim. Esnaflara bedava tanıtım yaptım, para almadım. İnsanlar birlik olsun ki zorlukları aşsın istedim. Alanya'da olmadı, ben sistemi kurdum ve ticaretim devam ediyor."