Alanya'nın kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm kararı

CUMHURİYET Mahallesi'nde 30 Hektar, yani 300 dönümlük bölge riskli alan ilan edildi. Bu karar Gümüşdere ile Sanayi bölgesi, Endüstri Meslek Lisesi'nden Azakoğlu ve Denizkent Sitesi'ne kadar olan bölgeyi kapsıyor. Sanayi bölgesinde ise yeniden yapılanmanın tamamen önü açılırken, Alanya Belediyesi tarafından askıya asılan haritada yer alan Selçuklu Konakları ile Karayolları arazisinin, bakanlık tarafından haritadan çıkartıldı gözlendi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı bölgeler riskli alan ilan edildi. Riskli alan ilan edilmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 Kasım 2017 tarihli ve 14128 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanunun 2. ve ek 1. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 20 Kasım 2017 tarihinde kararlaştırıldı.



300 DÖNÜMLÜK ALAN KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK

Ege ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere artan deprem olayları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı harekete geçirmiş ve Bakanlık, kentsel dönüşüm için sıfır faizli kredi ve vergi muafiyeti getirmişti. Ayrıca Bakan Mehmet Özhaseki, o dönemde binasını kendi dönüştürmek isteyen vatandaşlara sıfır faizle kredi verileceğini ve vergiden muaf olacaklarını söylemişti.

BAŞKAN YÜCEL: BU KARAR BÖLGEMİZİ RAHATLATACAK

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Biz Bakanlığa dosya ile müracat etmiştik. Bu kararın Mart ayı içinde çıkmasını bekliyorduk. Ancak daha erkene alınması çok iyi oldu. Sanayi bölgesi ve Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere kentin en eski yerleşim alanlarında dönüşüm için startı en yakın zamada vereceğiz. Alanya için büyük bir müjde oldu" dedi.



RİSKLİ ALAN NE DEMEK?

Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. riskli alan ilan edilen yerlerde tek sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olurken, bakanlık yetkilileri müracat olduğu taktirde eylem konusunda belediyelere yetki veriyor. Belediye Kentsel Dönüşüm konusunda gerekli çalışmayı yaparken, onama kararı ise sadece Bakanlık tarafından verilecek.

YETKİ ŞEHERCİLİK BAKANLIĞINDA

Riskli alan ilanı ile burada yapılacak olan tüm iş ve işlemler bakanlık yetkisine geçiyor. Bakanlık istediği ya da müracat yapıldığı taktirde İlçe Belediyesi yetki devri yapabiliyor. Bakanlık yapılacak işler için belediyeye yetki veririrken, kontrol ve onama yetkisini ise devretmiyor. Antalya kepez İlçesi'nde de gerekleştirilen Kentsel Dönüşüm'de Bakanlık aynı şekilde hareket etmiş ve onama yetkisini kendisine bırakmıştı. Ayrıca Bakanlık yapılacak işlemleri onayladıktan sonra bu bölge etap etap, yada bölgenin tamamını ihaleye çıkartıp yapılaşmaya açabilmekte.

RİSKLİ BÖLGELERDE ELEKTRİK VE SU KESİLECEK

Riskli bölge kararı alınan yerlerde ise 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 6. Maddesi gereği yapılara su elektrik gibi hizmetlerin durdurulması gerekiyor. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanması ile bu konuda nasıl bir işyem yapılacağı ise merakla bekleniyor.

3 BİN KİŞİ İLE ANLAŞTILAR

Antalya Kepez'de 2014 yılında 130 hektar alan riskli bölge ilan edilirken, alınan kararının ardından Büyükşehir Belediyesi bir şirket kurmuş ve bu şirket Kentsel Dönüşüm için bölgede bulunan 3 bin kişi ile bir bir görüşerek onların onayını almıştı. Sadece vatandaşlarla bir araya gelerek anlaşmanın yapılması 3 yıl sürerken, Cumhuriyet Mahallesi'nde bu sürenin 1 yıl sürmesi tahmin ediliyor.



AMAÇ BÜYÜKŞEHİRİ ARADAN ÇIKARTMAK MI?

Çumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 300 dönümlük alanın direkt olarak Alanya Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm'e sokmak yerine, önce riskli alan olarak ilan edilmesi kafalarda soru işereti bıraktı. Riskli bölge ilan edilmesinin ardından yetki tamamen Baanlığa geçirken Antalya Büyükşehir Belediyesi aradan çıkartılmış oldu.

Eğer riskli alan ilan edilmeden kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş olsa idi Büyükşehir'e müracaat edilecek, Büyükşehir Belediye Meclisi karar alacak ve aynı bölgede yapılacak işlemler için Alanya Belediyesine yetki devri yapılacaktı.