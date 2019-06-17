Alanyalılar tarihi İmamoğlu- Yıldırım buluşmasını Dim TV'den izledi!

SADECE İstanbul'un değil Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimlerine sayılı günler kala Ak Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu usta gazeteci İsmail Küçükkaya modaretörlüğünde karşı karşıya geldi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen program ulusal kanallarla birlikte Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Tv'den de canlı olarak izleyiciyle buluştu. İstanbul'un kaderini belirleyecek seçimlerden önce son dönemeç olan ve Türkiye’nin odaklandığı tarihi açık oturumu Alanyalılar DİM TV’den izledi. Sadece Facebook’ta 6 bine yaklaşan izlenme gerçekleşti. Diğer mecralarla birlikte 10 bini aştık. İzleyen herkese teşekkürler!

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için:

DİM WEB TV NASIL İZLENİR

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 11:11