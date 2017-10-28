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Alanyalı yetenek Çiğdem TRT'ye konuk oluyor

Alanyada 2010 da geçirdigi trafik kazasında sağ bacağını kaybeden O Ses Türkiye'de Ebru Gündeşin takımında çeyrek finale kadar yükselen ve bütün Türkiyeyi hayat hikayesi ile ağlatan  Alanyanın yetiştirdiği güzel sesli sanatçi TRT Müzik Kanalının hazirlamiş olduğu Engelsiz Sanat programının ilk konuğu olarak Istanbula gidiyor

Alanyalı yetenek Çiğdem TRT'ye konuk oluyor

Alanyada 2010 da geçirdigi trafik kazasında sağ bacağını kaybeden O Ses Türkiye'de Ebru Gündeşin takımında çeyrek finale kadar yükselen ve bütün Türkiyeyi hayat hikayesi ile ağlatan  Alanyanın yetiştirdiği güzel sesli sanatçi TRT Müzik Kanalının hazirlamiş olduğu Engelsiz Sanat programının ilk konuğu olarak Istanbula gidiyor

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:21
Alanyalı yetenek Çiğdem TRT'ye konuk oluyor
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TRT MÜZİK KANALININ ENGELSIZ SANAT PROGRAMINDA PAZARTESİ SAAT 21.30 DA

SANAT programına katılacak olan Çiğdem Bezci, "TRT gibi bir kurumun beni davet etmesi beni çok gururlandırdı çok heyecanlıyım üstelik ikinci kez  anne olacağım oğlum var şimdi *melek*kızım geliyor."dedi.
TRT'nin yeni ses getireceği programın orkestra şefi ise Metin Özülkü ve orkestrası Çiğdem Bezci ile programda ayrıca Yeşim Salkım da olacak.
Engelsiz Sanat'ın konuğu Çiğdem Bezci bu davet için "Çok heyecanlıyım üstelik Metin Özülkü ve  orkestrası ile sarkı söylemek beni onurlandırdı. Yeşim Salkım'la birlikte şarkı söylemek herkese nasip olmaz." Dedi.

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AlanyalıO Ses TürkiyeEbru Gündeş
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