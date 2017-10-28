Alanyalı yetenek Çiğdem TRT'ye konuk oluyor

TRT MÜZİK KANALININ ENGELSIZ SANAT PROGRAMINDA PAZARTESİ SAAT 21.30 DA
SANAT programına katılacak olan Çiğdem Bezci, "TRT gibi bir kurumun beni davet etmesi beni çok gururlandırdı çok heyecanlıyım üstelik ikinci kez anne olacağım oğlum var şimdi *melek*kızım geliyor."dedi.
TRT'nin yeni ses getireceği programın orkestra şefi ise Metin Özülkü ve orkestrası Çiğdem Bezci ile programda ayrıca Yeşim Salkım da olacak.
Engelsiz Sanat'ın konuğu Çiğdem Bezci bu davet için "Çok heyecanlıyım üstelik Metin Özülkü ve orkestrası ile sarkı söylemek beni onurlandırdı. Yeşim Salkım'la birlikte şarkı söylemek herkese nasip olmaz." Dedi.
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