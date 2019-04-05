Alanyalı Uysal’ın aday olduğu Büyükçekmece için AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Alanyalı Mevlüt Uysal’ın aday olduğu Büyükçekmece için açıklama yaptı

Alanyalı Uysal’ın aday olduğu Büyükçekmece için AK Parti'den açıklama
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YAVUZ şunları söyledi:

Büyükçekmece ilçemiz bu seçimlere has usulsüz seçmen kaydını gerekçe göstererek Büyükçekmece’ye ilişkin seçimlerin iptali için başvuruda bulunmuştur. Buna yönelik soruşturma da vardır. İlçe nüfus müdürünün de tutuklandığını biliyorum. İlçe seçim kurulu reddetti. İl Seçim Kurulu’na gidildi, o da reddetti. YSK da gidilecek son mercidir. Arkadaşlarımız gidelim mi gitmeyelim diye kafa yoracaklardır. Şu anda net bir karara varılmış değildir. Büyükçekmece’de olan anlaşılır gibi değildir. Belediye çalışanlarının ve nüfus müdürünün de içinde olduğu çok manidar geliyor bana. 20 binlerin üstünde bir sayıdan bahsediliyor. Seçimlerden önce yapılan bir usulsuzlük ve organize bir iş gibi duruyor. Sadece oraya ilişkin bir müracaattır.

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