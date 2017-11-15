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Alanyalı Uysal'a tebrik ziyareti

Alanyalı İBB Başkanı Uysal, göreve başlayalı bir ay olmasına karşın tebrik ziyaretlerini kabul ediyor

Alanyalı Uysal'a tebrik ziyareti

Alanyalı İBB Başkanı Uysal, göreve başlayalı bir ay olmasına karşın tebrik ziyaretlerini kabul ediyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 22:30
Alanyalı Uysal'a tebrik ziyareti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Mevlüt Uysal, tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Makamında önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu, ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırlayan Uysal, ayrıca Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile oyuncuları misafir etti. Görüşmelerde tüm ziyaretçiler Alanyalı İBB Başkanı Uysal'a yeni görevlerinde başarılar dilediler.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanyalı İBB Başkanı UysalTebrik
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