Alanyalı Uysal'a tebrik ziyareti

Haber: Alper KUTAY
ALANYALI olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, tebrik ziyaretlerini kabul etmeyi sürdürüyor. Makamında önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu, ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırlayan Uysal, ayrıca Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile oyuncuları misafir etti. Görüşmelerde tüm ziyaretçiler Alanyalı İBB Başkanı Uysal'a yeni görevlerinde başarılar dilediler.
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