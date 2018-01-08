Alanyalı Tel ailesinin acı kaybı

TEL Mağazacılık A.Ş. sahipleri Hasan, Hüseyin ve Mustafa Tel’ in babaanneleri Bahtiyar Tel 105 yaşında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Bahtiyar Tel’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hacımemişler Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı’na defnedilecek. T el ailesi taziyeleri, Tosmur Mahallesi’ndeki Yalın Sitesi’nde kabul edecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.

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