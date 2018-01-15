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Alanyalı narenciye üreticisinden Tarım Bakanlığı'na ilginç tepki

Alanya Sebze ve Meyve Hali'nde kilosu 50 kuruşa satılan narenciye ürünleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticisinin yüzünü güldürmedi. Üretici, portakal ağaçlarını keserek Tarım Bakanlığı'nı protesto etti  

Alanyalı narenciye üreticisinden Tarım Bakanlığı'na ilginç tepki

Alanya Sebze ve Meyve Hali'nde kilosu 50 kuruşa satılan narenciye ürünleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticisinin yüzünü güldürmedi. Üretici, portakal ağaçlarını keserek Tarım Bakanlığı'nı protesto etti  

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:21
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ALANYA'NIN Dim Bıçakçı Mahallesi'nde narenciye üretimi yapan 'İşadamı' lakaplı Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, portakal hasadını yapıp, hemen ardından Tarım Bakanlığı'nı protesto etmek amacıyla portakal ağaçlarını kesti. 

 
Yıllardır organik tarım yaparak, insanlara sağlıklı organik meyve ve sebze sunduğunu söyleyen Sanay "Yat sahibi zengin işadamları mazotun litresine 1 TL öderken, biz üreticiler 5.50 TL ödüyoruz. Üreticiye mazot yardımı yok, teşvik yok. Örneğin 2012 yılında bazı çiftçilere siyasi ayrım yaparak yüzde 50 patpat yardımı yaptılar. Siyasi görüşleri ayrı olanlar ise yardım alamadı. 2008 yılında Elazığ Hali'nde Washington portakalının kilosu 2,20 TL, Düzce Hali'nde 2,60 TL, Kocaeli Hali'nde 2,50 TL'ye satılmaktaydı. 2017-2018'de Alanya Hali'nde birinci sınıf Washington portakalı ve gramantin mandalina 50-60 kuruşa satılmaktadır. Alanya'da 2008 yılında tarlada çalıştırılan işçinin günlük yevmiyesi 10-15 TL arasında iken, şu anda işçi yevmiyesi 100-150 TL olmuştur. 


2008 yılında mazot fiyatı 3 TL, benzin fiyatı 3,2 TL iken, 2018 yılında mazot fiyatı 5,50 TL’dir. 
Gelirlerin sürekli azalıp, giderlerin ise kat kat artması çiftçiyi zora sokmakta, çiftçiyi isyan ettirmekte ve çaresiz bırakmaktadır. Bir çok çiftçi gibi ben de portakal ağaçlarımı keserek Tarım Bakanlığı'nı protesto ettim. Çiftçi toprağa, tarıma ve yöneticilere küstü" dedi. 
 

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Son Güncelleme: 15.01.2018 13:58
Anahtar Kelimeler:
Mazot FiyatlarıEkonomitarım BakanlığıAlanya HaberüreticisiNarenciyeAlanyalıAlanyaMustafa Sanay
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