Alanyalı Mevlüt Uysal İBB Başkanı oldu

TAM 13,5 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 22 Eylül'deki sürpriz istifasının ardından dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeni başkanın belirlenmesi için oylama yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, aynı zamanda Başakşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. AKP'nin İBB Başkan Adayı'nın ismini, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya açıkladı. Meclis saat 15.00'de İBB Başkan Vekili Ahmet Selamet'in başkanlığında toplandı. İlk önce İstanbul Valiliği'nden gelen davet yazısı okundu, ardından İBB Meclis Başkanı Selamet, meclis üyelerine Kadir Topbaş'ın selamını iletti. Ardından özel gündemli mecliste önce her iki aday da kendilerini tanıtan 10'ar dakikalık konuşma yaptı.

DİM WEB TV SEÇİMİ NAKLEN VERDİ

Alanya'nın yeni televizyon kanalı Dim Web TV, bu tarihi anlara tanık olmak için İBB Meclisi'ndeki kritik oylamayı Alanya halkına Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ve Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi olan oğlu Toygar Dim'in gözünden canlı yayınla ulaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine geçilmeden önce AKP ve CHP'nin adayları kürsüye çıkarak konuşma yaptı. AKP'nin adayı Mevlüt Uysal, "Bu onurlu görevi üstlenmek için sizlerden görev bekliyorum" derken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ise "Seçildiğim takdirde sizlerle birlikte ortak çözümler üretme sözü veriyorum" dedi.

'BU MAKAM EN ŞEREFLİ MAKAM'

Mevlüt Uysal "Aday gösterilmekten onur duydum. İBB Başkanlığı bu şehre hizmet için en şerefli makamdır. Bu en şerefli makam bizim geleneğimizde şehremini olarak adlandırılır. Bu şehrin hizmetinde emin kişi olmak yüce görevdir. Genel Başkanım ve partim uygun gördüler. Bu vesileyle adayım. Sayın İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yasa gereği demokratik süreç başladı. Onurlu bir görev olan İBB Başkanlığı için sizden görev bekliyorum. İstanbul'un geçmişini ve bugününü biliyorum" dedi.

'İSTANBUL'UN ÇEHRESİ AKP İLE DEĞİŞTİ'

İstanbul'un hızla gelişen ve büyüyen ilçelerinden Başakşehir'de iki dönemdir belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Uysal, "Belediyecilik AKP ile yepyeni anlam kazandı. Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışı temel prensibimizdir. Bizim davamız da öyle sıradan bir hareket değildir. Bizde makam mevki sadece hizmet için vardır. İstanbul, AKP iktidarında dev projelerle tanıştı. Bu şehirde 1994'te 1 kilometre metro yoktu, şu an 150 kilometre aktif raylı sistem ağı var. 257 kilometrelik raylı sistemin inşaatı devam etmekte. Gaz maskeleriyle dolaşılan bir şehirden, AKP sayesinde tertemiz bir hava soluyoruz. Devlette devamlılık esastır. Hizmette en ufak aksaklığa meydan vermeden her tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın 1994'te başlattığı yerel yönetim anlayışı bugüne kadar devam ettiği gibi inşallah bundan sonra da uzun yıllar devam edecek. 1994 ruhuyla, şehri bütünüyle kucaklayan, dokunmadık yürek, çalınmadık kapı, silinmedik gözyaşı bırakmadan gece gündüz demeden, canla başla çalışacağız. Parti, yaşam tarzı, ideolojik ayrım yapmaksızın, hizmetlerimize, eserlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ TURDA İBB BAŞKANI SEÇİLDİ

İBB Meclisi'nde yapılan özel gündemli toplantının ilk tur oylaması saat 17.15'te sona erdi. İlk tur oylamada AKP'li Mevlüt Uysal'a 179, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ise 126 oy çıktı, 2 oy da geçersiz sayıldı. Yasa gereği ikinci tur oylamaya geçildi. Saat 18.15 itibariyle sona eren ikinci tur oylama sonucunda AKP'nin adayı Mevlüt Uysal'a 179 oy, Ekrem İmamoğlu'na ise 128 oy çıktı. İlk iki turda adaylardan herhangi birinin başkan seçilebilmesi için 256 yeter oy sayısına ulaşılamadığından dolayı yasa gereği üçüncü ve son tura geçildi. Üçüncü tur oylama ise saat 19.00'da sona erdi. Yapılan oy sayımında Mevlüt Uysal'a 179 oy, Ekrem İmamoğlu'na 125 oy çıktı, 4 oy da geçersiz sayıldı. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'a dek yeni patronu, Alanyalı Mevlüt Uysal olarak belirlendi. Uysal, AKP'li meclis üyeleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

2009 yılından bu yana Başakşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mevlüt Uysal, 1966 yılında Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AKP’nin kurulması ile Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı oldu. 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111’inin 39 bin 72’sinin oyunu almayı başardı. 2014 Yerel Seçimlerinde AKP adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Yeni kurulan ilçede 9 yılda büyük projelere imza atan Mevlüt Uysal, Kadir Topbaş’ın istifasının ardından Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi ve seçildi. Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babası.