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Alanyalı İBB Başkanı Uysal mesaiye başladı

İBB Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ın ilk gün mesaisi başladı. Uysal sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldıktan sonra makamına geçti

Alanyalı İBB Başkanı Uysal mesaiye başladı

İBB Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal'ın ilk gün mesaisi başladı. Uysal sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldıktan sonra makamına geçti

29 Eylül 2017 Cuma 14:08
Alanyalı İBB Başkanı Uysal mesaiye başladı
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Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni Başkanı olan AlanyaMevlüt Uysal görevine bu sabah resmen başladı. Başkan Uysal, sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldıktan sonra belediyeye geçti. Kadir Topbaş'ın istifasının ardından boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı koltuğuna dün yapılan seçimle Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçildi. Görevi teslim alan Başkan Uysal, mesaisinin ilk gününde sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Namazın ardından Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden Uysal, burada dua etti. Duanın ardından çevredeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, daha sonra belediye binasına geçerek toplantıya katıldı. Başkan Uysal'ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına katılacağı öğrenildi.

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Alanyalı İBB BaşkanıMevlüt UysalİstanbulAlanyaAlanyalı
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