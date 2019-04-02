Alanyalı İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan dosya kaçırma iddialarına yanıt

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın açıklamarından satır başları:



Devir teslim yapılmadan, böyle bir unvanı kullanmış olması yakışmadı. Büyükşehir'de bazı dosyaların kaçırıldığı gibi bir iddia da bulundu.



Hukukçuyum 19 sene avukatlık yaptım. Birçok konuda dijital imzaya geçtik. Dosya kaçırmak bu çağda bu tarihte kavram olarak yok.



Veriler hepsi orada duruyor. Evrak kaçırmanın cezası daha ağır. Bu açıklama şık olmadı. Kendisi mazbatayı alıp da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturursa oradaki arkadaşlarla nasıl beraber çalışacak?



117 ülkeden daha büyük bütçesi var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Mevcut personelle devam edip etmeme kararı verilir. Ama suçlayarak gelmesi çok ağır. Ve fiilen imkanı olmayan bir suçlama.



Şu anda ülkemizde kamu kurumları dijital imzaya geçti. Dosya kaçırmak gibi kavramlar bu çağda bu tarihte olmaması gerekiyor. Usulsüz bir işlem yapılmışsa dosyası yoksa cezası daha ağır.



Dosyayı nereden nereye kaçıracaksın imzalar dijital.



Bu kurumları yıpratarak, kurumlara zarar veriyor, halka hizmete zarar veriyor. CHP Sancaktepe ilçesinde itiraz etti. Hukuken bir hak var. Seçim süreci, seçim kanunu bir hak. YSK bir karar veriyor, bu nihai karar oluyor. Mazbatasını veriyor. Alıyor göreve başlıyor. Ya da vermiyor, seçimi iptal ettim diyor. Geçmişte bunlar yaşandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye’ye örnek olan bir kuruluş.



İstanbul’da şu anda partilere gönderdiği sonuç belgesine göre 23 bin fark var. 23 bin farka rağmen 290 bin geçersiz oy pusulası var. 23 bine 290 bin. Bu YSK’nın açıkladığı CHP’nin kendi sayfasında açıkladığı bir rakam. Tekrar incelediğinde değişebilir. Bu hakkı da sadece bir parti kullanmıyor. 10 milyon seçmeni olduğu bir seçimde 23 bin bir sandık için bir oy bile düşmüyor. Bu tabi ki değiştirebilir. Her parti doğal olarak haklarını savunacak. Türkiye’de kaç ilde itiraz ettiler acaba ona da bakmak lazım.



En nihayetinde burada bir kamu görevi yapıyorsunuz. Gelen insanlar sizinle çalışabilir. Veda konuşmasını devir teslimden önce planlıyorum.

