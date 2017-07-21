Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gündemi yoğun

Haber: Alper KUTAY

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Brüksel'de 25 Temmuz'da yapılacak Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı'nda müzakere süreci, enerji, ekonomi, ticaret ve terörle mücadele alanlarında işbirliği, göç ve vize serbestisi konularındaki son durumun ele alınacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıya Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın katılacağı belirtildi.

ARAP ÜLKELERİNE 'KATAR' ZİYARETİ

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB kurumlarının başkanları arasında 25 Mayıs'ta Brüksel'de yapılan görüşmelerde Türkiye ve AB arasında diyalogun artırılması üzerinde mutabık kalındığı, bu kapsamda karşılıklı teknik ve siyasi düzeyde temasların yoğunlaştığı hatırlatıldı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23-24 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a yapacağı ziyarete Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cidde’de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşeceği, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud’u da kabul edeceği bildirildi.

GÜNDEM: KATAR'A YÖNELİK YAPTIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’te Emir Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah’la, Katar’da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yle bir araya gelecek. Görüşmelerde, bu ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanmakta olan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınması planlanıyor.