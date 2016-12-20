Alanyalı Çavuşoğlu Moskova'da konuştu

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu toplantıda, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü suikastla ilgili konuştuğu sırada, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova gözyaşlarını tutamadı. Lavrov ise ortak basın toplantısında, suikasta hızla tepki vermesinden dolayı Rusya'nın Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.

Halep için bir araya gelen bakanların gerçekleştirdiği toplantıda dün akşam Ankara'da düzenlenen büyükelçi suikastı da gündeme geldi. Günler öncesinden planlanan toplantıdaki açıklamalardan satır başları şöyle:

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:

- Devlet başkanlarımızın dün ifade ettikleri gibi bu trajedi uluslararası terörizmle daha etkin bir şekilde mücadele etmemizi gerektiriyor. Bugünkü ikili toplantımız ve üçlü toplantımız; Suriye’deki çözüme, insani yardımın ulaşımının kolaylaştırılmasına, siyasi çözüme yönelik çalışmamıza katkı sağlayacaktır. Ve teröristlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

- Zor bir günde bir araya geliyoruz. Türk tarafına ilk andan itibaren göstermiş olduğu ilgi ve başsağlığı dileklerinden dolayı müteşekkiriz.

- Konu, iki ülke liderlerinin anlaştığı gibi ortak bir şekilde soruşturulacak. Rusya soruşturma ekibi Ankara’ya ulaştı. Aynı uçak Karlov’un naaşını ve ailesini yurda getirecek.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

- Sayın Karlov iyi bir diplomat olmasının yanında harika bir insandı. Benim için iyi bir dosttu.

- Terör saldırısının hedefi ilişkilerimize zarar vermek ve son zamanlarda ulaştığımız tüm hedefleri yok etmektir. Rusya ve Türkiye bunun farkında ve buna müsaade edilmeyeceğini defalarca vurguladı.

- Bu hain terör saldırısının arkasında kimler var, bunları açığa çıkarmak zorundayız. Bunu da birlikte başaracağız.

- Sayın Putin’in önerisini Cumhurbaşkanımız tereddüt etmeden kabul etti. Sizin ve bizim uzmanlarımız birlikte çalışacaklar. Şeffaf bir şekilde bu terör saldırısının arkasında ne var, ortaya çıkaracaklar.

- Elbette bu terör saldırısının hesabı da sorulacaktır.

- Rusya ile işbirliğimizi Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak için ve diğer alanlarda sürdüreceğiz

SOKAĞA ADI VERİLECEK

- Kendisinin adını hem Ankara’da, hem de yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğinizin bulunduğu sokağa da Andrey Karlov’un adını vereceğiz.

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