Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanyalı Çavuşoğlu Moskova'da konuştu

Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü suikastla ilgili konuştuğu sırada, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova gözyaşlarına boğuldu

Alanyalı Çavuşoğlu Moskova'da konuştu

Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü suikastla ilgili konuştuğu sırada, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova gözyaşlarına boğuldu

20 Aralık 2016 Salı 12:30
Alanyalı Çavuşoğlu Moskova'da konuştu
İlgili Galeriye Git
banner404
ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu toplantıda, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğü suikastla ilgili konuştuğu sırada, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova gözyaşlarını tutamadı. Lavrov ise ortak basın toplantısında, suikasta hızla tepki vermesinden dolayı Rusya'nın Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.
Halep için bir araya gelen bakanların gerçekleştirdiği toplantıda dün akşam Ankara'da düzenlenen büyükelçi suikastı da gündeme geldi. Günler öncesinden planlanan toplantıdaki açıklamalardan satır başları şöyle:
RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI SERGEY LAVROV:
- Devlet başkanlarımızın dün ifade ettikleri gibi bu trajedi uluslararası terörizmle daha etkin bir şekilde mücadele etmemizi gerektiriyor. Bugünkü ikili toplantımız ve üçlü toplantımız; Suriye’deki çözüme, insani yardımın ulaşımının kolaylaştırılmasına, siyasi çözüme yönelik çalışmamıza katkı sağlayacaktır. Ve teröristlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.
- Zor bir günde bir araya geliyoruz. Türk tarafına ilk andan itibaren göstermiş olduğu ilgi ve başsağlığı dileklerinden dolayı müteşekkiriz.
- Konu, iki ülke liderlerinin anlaştığı gibi ortak bir şekilde soruşturulacak. Rusya soruşturma ekibi Ankara’ya ulaştı. Aynı uçak Karlov’un naaşını ve ailesini yurda getirecek.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:
- Sayın Karlov iyi bir diplomat olmasının yanında harika bir insandı. Benim için iyi bir dosttu.
- Terör saldırısının hedefi ilişkilerimize zarar vermek ve son zamanlarda ulaştığımız tüm hedefleri yok etmektir. Rusya ve Türkiye bunun farkında ve buna müsaade edilmeyeceğini defalarca vurguladı.
- Bu hain terör saldırısının arkasında kimler var, bunları açığa çıkarmak zorundayız. Bunu da birlikte başaracağız.
- Sayın Putin’in önerisini Cumhurbaşkanımız tereddüt etmeden kabul etti. Sizin ve bizim uzmanlarımız birlikte çalışacaklar. Şeffaf bir şekilde bu terör saldırısının arkasında ne var, ortaya çıkaracaklar.
- Elbette bu terör saldırısının hesabı da sorulacaktır.
- Rusya ile işbirliğimizi Suriye'de siyasi çözüme ulaşmak için ve diğer alanlarda sürdüreceğiz
SOKAĞA ADI VERİLECEK
- Kendisinin adını hem Ankara’da, hem de yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğinizin bulunduğu sokağa da Andrey Karlov’un adını vereceğiz.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.12.2016 22:26
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluMoskovaAndrey KarlovMaria Zaharova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim