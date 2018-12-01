Alanyalı Başkan Mevlüt Uysal ile Binali Yıldırım'dan flaş görüşme

Binali Yıldırım ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi

Alanyalı Başkan Mevlüt Uysal ile Binali Yıldırım'dan flaş görüşme
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti.
 

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