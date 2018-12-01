TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti.
Alanyalı Başkan Mevlüt Uysal ile Binali Yıldırım'dan flaş görüşme
Binali Yıldırım ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 6 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım Tuzla'daki evine geçti.
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