Alanyalı anneler isyan etti: Çocuklarımız bu parka gidemiyor

ALANYA'DA günde yüzlerce çocuğun okula gitmek için kullandığı Akçalıoğlu Parkı velilerin korkulu rüyası haline geldi. Parkın içerisinden geçen Hacet Deresi’nin belirli bölümlerinde korkuluk olmaması, çocukları o parkı kullanarak okula giden velileri isyan ettirdi. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala yetkililerden korkulukların yapılmasını isteyen anneler, “Her gün yüzlerce çocuk o parkın içinden geçerek okullarına gidiyor, derenin belirli bölümlerinde korkuluk yok. Eğer bir çocuk oradan aşağı düşerse bunun hesabını kim verecek” diyerek isyan ettiler.