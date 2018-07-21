Alanyalı anneler isyan etti: Çocuklarımız bu parka gidemiyor

Hacet Deresi’nin Akçalıoğlu parkı içinden geçen kısmında korkuluk olmaması velileri korkutuyor.

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Alanyalı anneler isyan etti: Çocuklarımız bu parka gidemiyor
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ALANYA'DA günde yüzlerce çocuğun okula gitmek için kullandığı Akçalıoğlu Parkı velilerin korkulu rüyası haline geldi. Parkın içerisinden geçen Hacet Deresi’nin belirli bölümlerinde korkuluk olmaması, çocukları o parkı kullanarak okula giden velileri isyan ettirdi. Okulların açılmasına kısa bir zaman kala yetkililerden korkulukların yapılmasını isteyen anneler, “Her gün yüzlerce çocuk o parkın içinden geçerek okullarına gidiyor, derenin belirli bölümlerinde korkuluk yok. Eğer bir çocuk oradan aşağı düşerse bunun hesabını kim verecek” diyerek isyan ettiler.

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YORUMLAR
günaydın
günaydın - 2 saat Önce

günaydın

nuri görür
nuri görür - 51 dakika Önce

Yıllardır, bir korkuluk yapılmadı, çok mu masraflı?

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