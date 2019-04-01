Alanya’dan 7 isim Büyükşehir’e gidiyor

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya'da Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 107’ye yükseldi

Alanya’dan 7 isim Büyükşehir’e gidiyor
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun 2018 nüfus kayıt sistemine göre, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 101 kişiden 107’ye yükseldi. Antalya’nın en kalabalık ilçesi 531 bin 613 kişiyle Kepez oldu. Kepez’i 495 bin 688 kişiyle Muratpaşa, 312 bin 319 kişiyle Alanya takip etti. 19 ilçe Belediye Başkanı ile birlikte en yüksek oyu alarak Büyükşehir’e gönderilecek sayılar ise belirlendi. Buna göre Akseki 2, Aksu 5, Alanya 7, Demre 3, Döşemealtı 5, Elmalı 3, Finike 3, Gazipaşa 5, Gündoğmuş 1, Kaş 5, Korkuteli 5, Kumluca 5, Kemer 3, Kepez 9, Konyaaltı 6, Manavgat 6, Muratpaşa 7, Serik 6 ve İbradı 1 meclis üyesini Büyükşehir’e gönderecek.

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