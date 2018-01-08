Alanya'da yeni çevreyoluna üst geçit yapılıyor ama...

Haber: Alper KUTAY

YENİ açılan çevreyolunun Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı etabına vatandaşın haklı isyanının ardından, projede olmamasına rağmen son dakikada üstgeçit projesi hazırlandı, ardından hafta sonu yol üzerine apar topar yaya geçidi çizgisi çizildi. Peki, yaya geçidinden engelli vatandaşlar nasıl geçecek? Refüjdeki bordür taşları kaldırılmadan çizgi çizilmesi, engellilerin hiçe sayılması ise trajikomedinin boyutlarını da gözler önüne seriyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne seslenen bölge halkı, "Madem projede yoktu, neden son anda çizgi çizildi? Çizildiyse bordür taşları neden halen sökülmedi? Engelli vatandaşlar karşıya nasıl geçecek? Bu sorulara yanıt verecek muhatap bulamıyoruz" dediler.