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Alanya'da yeni çevreyoluna üst geçit yapılıyor ama...

Vatandaşın isyanından sonra alelacele yaya geçidi çizgisi çizilen yeni çevreyolunda tam bir komedi yaşanıyor. Projede olmayan yaya çizgileri çizildi ancak refüjdeki bordür taşları sökülmediği için engelli vatandaşlar karşıdan karşıya geçemiyor

Alanya'da yeni çevreyoluna üst geçit yapılıyor ama...

Vatandaşın isyanından sonra alelacele yaya geçidi çizgisi çizilen yeni çevreyolunda tam bir komedi yaşanıyor. Projede olmayan yaya çizgileri çizildi ancak refüjdeki bordür taşları sökülmediği için engelli vatandaşlar karşıdan karşıya geçemiyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:19
Alanya'da yeni çevreyoluna üst geçit yapılıyor ama...
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Haber: Alper KUTAY

YENİ açılan çevreyolunun Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı etabına vatandaşın haklı isyanının ardından, projede olmamasına rağmen son dakikada üstgeçit projesi hazırlandı, ardından hafta sonu yol üzerine apar topar yaya geçidi çizgisi çizildi. Peki, yaya geçidinden engelli vatandaşlar nasıl geçecek? Refüjdeki bordür taşları kaldırılmadan çizgi çizilmesi, engellilerin hiçe sayılması ise trajikomedinin boyutlarını da gözler önüne seriyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne seslenen bölge halkı, "Madem projede yoktu, neden son anda çizgi çizildi? Çizildiyse bordür taşları neden halen sökülmedi? Engelli vatandaşlar karşıya nasıl geçecek? Bu sorulara yanıt verecek muhatap bulamıyoruz" dediler.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 16:35
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