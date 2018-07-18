Alanya'da Vatandaşın otobüs isyanı

SICAK yaz günlerinde uzun süre duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar, kalabalık otobüslerde yolculuk yapmak zorunda kalmaktan dert yandı. Vatandaşlar ise şikayetlerini Dim TV (dimtv.tv) aracılığıyla dile getirdi. Yetkililere seferlerin artması ve klimaların çalıştırılması noktasında çağrıda bulunan vatandaşlar, "Otobüslerde adeta üst üste gidiyoruz. Seferlerin kesinlikle artması gerekiyor" dediler. İşte vatandaşların otobüs seferleri hakkındaki fikirleri:



'OTOBÜS SEFERLERİ ARTIRILSIN'

ALPEREN ÖZTÜRK (ÖĞRENCİ)



Otobüslerin geçiş aralıkları çok uzun. Ayrıca çok kalabalık oluyor. 20-25 dakikada geldiği bile oluyor. Bazen geldiği zamanda çok kalabalık oluyor ve binemiyoruz. Otobüs seferleri çoğaltılırsa çok iyi olur. Sahil yolu güzergahında çalışan otobüslerde genelde klima sorunu yaşamıyoruz. En büyük sıkıntı seferlerin çok uzun aralıklarla yapılması.





'KLİMALARIN KESİNLİKLE AÇILMASI LAZIM'

EMRE ÖZTÜRK (ÖĞRENCİ)



Otobüsler çok dolu ve kalabalık oluyor. Klimaların açılmadığına çoğu defa rastladım. Özellikle Alanya gibi sıcağın en çok hissedildiği bir şehirde bu tarz aksaklıklar çok fazla dikkat çekiyor. Hem otobüs geçiş aralıklarının artırılması ve klimaların kesinlikle çalıştırılması lazım.





'SEZONDA SEFERLER ARTSIN'

LEVENT ÇITAK (İŞLETMECİ)



Turizm sezonunda, Alanya'nın en kalabalık olduğu dönemde kesinlikle ek sefer koyulması ve aralıklarının daha da kısa olması gerekiyor. Özellikle Alanya'da yaşayan ve işe gidenler için bu çok daha iyi olur. Örneğin, ben genellikle öğlen çıkıyorum, çok kalabalık oluyor. İnsanlar da bu yaz sıcağında zaten bunalıyor, otobüslerin kalabalık olması buna adeta tuz biber oluyor. Daha sık seferler olmasında yarar var. En azından turizm sezonunun yoğun olduğu bu dönemde.





'İNSANLAR ÜST ÜSTE GİDİYOR'

KEREM ATAŞ (ÖĞRENCİ)



Otobüsler çok kalabalık oluyor. Millet birbirinin resmen üzerine çıkıyor. Yani herkes ayakta gidiyor. Sefer sayıları az ve çok uzun süre duraklarda bekliyoruz. Biraz daha artırılması gerekiyor. Böyle büyük bir şehirde otobüs seferleri çok az.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 19:18