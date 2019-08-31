Alanya'da Süleymancıların kermesine jandarma müdahalesi

İDDİAYA göre bugün ani bir baskınla kermes yerine gelen jandarma ekipleri, kendilerine yapılan şikayetler ve talimat ile kermesi toplattıklarını belirttiler. Süleymancılar Tarikatı yurduna ait kermese yapılan müdahaleye kermes organizatörleri tepki gösterdiler. Her yıl yapılan kermesin kime ne zararı olduğunu merak ettiklerini söyleyen kermes organizatörlerinin "Bu kin ve nefret son derece yanlış. Bu tür uygulamalar demokrasiye ve ülke geleceğine çok büyük zararlar verir. Bu uygulamanın gerekçesini bilmek istiyoruz" dedikleri bildirildi.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da Süleymancılara ait yurtlara kurban toplama ve kesme yasağı getirilmişti.