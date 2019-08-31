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Alanya'da Süleymancıların kermesine jandarma müdahalesi

Her yıl geleneksel olarak 5 gün süren ve yurtlarda okuyan öğrencilerin okuması ve geliştirilmesi amacıyla yapıldığı bildirilen Güzelbağ Gıda Kermesi'ne jandarmanın el koyduğu iddia edildi.

GÜNDEM 31.08.2019, 21:54 01.09.2019, 11:44 Toygar Dim
Alanya'da Süleymancıların kermesine jandarma müdahalesi
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İDDİAYA göre bugün   ani  bir baskınla  kermes yerine  gelen  jandarma  ekipleri, kendilerine  yapılan  şikayetler  ve talimat  ile kermesi toplattıklarını  belirttiler.  Süleymancılar Tarikatı yurduna ait kermese yapılan müdahaleye kermes organizatörleri  tepki  gösterdiler. Her  yıl  yapılan   kermesin  kime ne  zararı  olduğunu  merak ettiklerini söyleyen  kermes organizatörlerinin "Bu  kin ve  nefret  son  derece  yanlış. Bu  tür   uygulamalar demokrasiye  ve  ülke geleceğine  çok  büyük  zararlar verir. Bu  uygulamanın gerekçesini bilmek istiyoruz" dedikleri bildirildi.
Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da Süleymancılara ait yurtlara kurban toplama ve kesme yasağı getirilmişti.

#Süleymancılar #tarikatı #Jandarma #kermes
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