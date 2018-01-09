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Alanya'da spor camiasını sarsan cinsel istismar

Alanya'da bir eskrim antrenörü cinsel istismar suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece önce serbest bırakıldı. Şüpheli, karara yapılan itirazın ardından bir hafta sonra yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Alanya'da spor camiasını sarsan cinsel istismar

Alanya'da bir eskrim antrenörü cinsel istismar suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece önce serbest bırakıldı. Şüpheli, karara yapılan itirazın ardından bir hafta sonra yeniden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Ocak 2018 Salı 11:33
Alanya'da spor camiasını sarsan cinsel istismar
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CİNSEL istismarla suçlanan antrenör hakkında ilk duruşmada tutuksuz yargılama kararı verilmişti. Geçtiğimiz Cuma günü alınan karara itirazın ardında antrenör yeniden gözaltına alındı ve dün akşam saatlerinde mahkeme tutuklama kararı verdi.
7 yıl önce yaşandığı iddia edilen cinsel istismar iddiası Alanya’da spor camiasını şok etti. Eskrim sporcusu bir öğrencinin şikayeti ile gündeme gelen iddiayla bir antrenör gözaltına alındı, ardından denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu gelişmenin ardından aynı öğretmenle ilgili yeni bir şikayet daha ortaya çıktı. İddiaya göre olaylardan ilki 2011 yılında yaşandı.O dönem orta öğretim kurumu öğrencisi olan mağdur, ailesiyle birlikte savcılığa giderek istismara uğradığını bildirdi, yaşadığı olayı anlattı. Savcılık kararıyla dosyanın içeriği gizlendi ancak dava yeni iddiaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan öğretmen, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu'nun itirazı ile yeniden gözaltına alındı ve çıkartıldığı ikinci mahkemede hakkında tutuklama kararı alındı.

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Son Güncelleme: 09.01.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCinsel IstismarEskrimSporTaciz
Yorumlar
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Gulsen 2018-01-09 12:05:00

İmamlari böyle iftiralarla ziyan ediyorsunuz 27 yıl ceza alması suçlu olduğunu göstermez hocamızın... yazıklar olsun bizler hocamızın böyle birşey yapmadığı dan eminiz biliyoruz ki hocamız Yusuf as mın imtihanını yaşıyor Rabbim yar ve yardımcısı olsun

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