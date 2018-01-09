Alanya'da spor camiasını sarsan cinsel istismar

CİNSEL istismarla suçlanan antrenör hakkında ilk duruşmada tutuksuz yargılama kararı verilmişti. Geçtiğimiz Cuma günü alınan karara itirazın ardında antrenör yeniden gözaltına alındı ve dün akşam saatlerinde mahkeme tutuklama kararı verdi.

7 yıl önce yaşandığı iddia edilen cinsel istismar iddiası Alanya’da spor camiasını şok etti. Eskrim sporcusu bir öğrencinin şikayeti ile gündeme gelen iddiayla bir antrenör gözaltına alındı, ardından denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan bu gelişmenin ardından aynı öğretmenle ilgili yeni bir şikayet daha ortaya çıktı. İddiaya göre olaylardan ilki 2011 yılında yaşandı.O dönem orta öğretim kurumu öğrencisi olan mağdur, ailesiyle birlikte savcılığa giderek istismara uğradığını bildirdi, yaşadığı olayı anlattı. Savcılık kararıyla dosyanın içeriği gizlendi ancak dava yeni iddiaları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan öğretmen, Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu'nun itirazı ile yeniden gözaltına alındı ve çıkartıldığı ikinci mahkemede hakkında tutuklama kararı alındı.