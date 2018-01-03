Alanya'da Kleopatra Plajı'na sızan fuel-oil temizlendi

TEMİZ kumsalı ve deniz suyuyla mavi bayrak sahibi Kleopatra Plajı’nın 17 nolu büfe önünde, yağmur drenaj kanalından denize atık petrol aktı. Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı, fuel-oil’in yağmur suyu kanalına karışarak denize akması nedeniyle plajda ağır bir koku hakim olurken, deniz kirlenmeye başladı. Rahatsız olan çevre halkı duruma tepki gösterdi, kötü kokudan rahatsız olan bazı turistlerin plajı boşalttığı öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü yetkilileri, petrolün Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı sızdığını ve Alanya Belediyesi ile temizleme çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Bugün erken saatlerinde başlayan temizlik çalışmasında ise fuel-oilden etkilenen kanallar Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlenirken, Alanya Belediyesine ait kepçeyle yakıt bulaşan kumların plajdan kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, karadan kaynaklı denizdeki çevre kirliği ihbarını değerlendirerek tespit tutanağı hazırlayıp Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderdi.