Alanya’da da faaliyetlerine son verilen faytoncuların paraları ödendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım temalı basın toplantısında, faytonların kaldırılacağını duyuran ve 10 Haziran itibariyle faytonların faaliyetine son veren Başkan Muhittin Böcek, faytoncuların at ve araba bedellerini ödedi

Alanya’da da faaliyetlerine son verilen faytoncuların paraları ödendi
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım temalı basın toplantısında, Antalya, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki faytonların kaldırılacağını duyuran ve 10 Haziran itibariyle faytonların faaliyetine son veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, faytoncuların at ve araba bedellerini ödedi. Böcek resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çevre dostu ve hayvan haklarına saygılı belediyecilik anlayışıyla ilimiz dahilinde faaliyet gösteren faytoncularımızın at ve araba bedellerinin söz verildiği üzere tamamının ödendiğini bilgilerinize sunarım” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 19:40
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