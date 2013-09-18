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'Alanya'da çok yetenek var'

TÜRK tenisine sporcu kazandırma projesi Alanya’da hayata geçiyor

'Alanya'da çok yetenek var'

TÜRK tenisine sporcu kazandırma projesi Alanya’da hayata geçiyor

18 Eylül 2013 Çarşamba 23:53
'Alanya'da çok yetenek var'
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TURGAY Soysal Tenis Akademi Spor Kulübü, altyapısında milli takıma sporcular yetiştirmek amacıyla temel spor ve tenis derslerine başlıyor. Alanya Belediyesi Park Alanya Tesisleri'nde yer alan Turgay Soysal Tenis Akademi Kulübü’nde 26 Ekim Perşembe günü başlayacak eğitimlere 5-10 yaş arasında çocuklar katılabilecek. 
‘ÇOK YETENEKLİ ÇOCUKLAR VAR’
Turgay Soysal Tenis Akademi Spor Kulübü’nün Park Alanya tesislerinde hizmete başladığını söyleyen Turgay Soysal Tenis Akademisi Spor Direktörü Turgay Soysal, Alanya’da yetenekli birçok çocuk olduğunu ifade ederek, “Sadece bu yetenekli sporcuların tespit edilmesi ve düzenli çalıştırılması gerekiyor. Biz akademi olarak bu çocukların geliştirilmesi ve Türk sporuna kazandırılması için elimizden geleni yapacağız. Turizm şehri olan Alanya, spor ve kültür organizasyonlarında özellikle Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla her zaman örnek bir şehir olmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Turgay Soysal Tenis Akademisi olarak tenis branşında da Alanya’nın hak ettiği yere gelmesi için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız. Geleceğin Nadal’ları ve Federer’lerinin Alanya’da yetişeceğinden eminim” dedi.  
‘ALANYA TURNUVA CENNETİ OLACAK’
Alanya'yı uluslararası tenis merkezi haline getirecek bir akademi olmayı hedeflediklerini belirten Soysal,  “Alanya’da yetenekli bu sporcuların 2014 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceler elde ettiklerini göreceğiz. 10 yaşından beri çalıştırdığım Cihan Akay, 12 yaş erkek milli takımına seçilmiş ve Alanya’yı ve ülkemizi temsil etmiştir. Cihan’ın bu başarısı diğer sporculara da örnek olacaktır. Gerçekleştireceğimiz bu proje ile de yeni Cihanlar, Burakcanlar ve yeni Burak Bilginler yetiştirerek, Alanya tenisinin Türkiye’de hak ettiği yere gelmesi de ekip olarak elimizden geleni yapacağız. Aralık ayı içinde 12-14 yaş milli takım seçmeleri yapılacak bu seçmelere Burak Bilgin ve Burakcan Yılmaz da katılacak” dedi. Soysal ayrıca, Alanya’da bu yaz ilk resmi turnuva olan Avrupa tenis şampiyonasını da düzenlediklerini ifade ederek, “Alanyalılar bu turnuvaya büyük ilgi gösterdi. Katılan bütün ülke sporcuları Alanya’dan mutlu ayrıldılar. Bu turnuvaların da devamı gelecek. Alanya bundan böyle birçok tenis turnuvasına ev sahipliği yapacak ve yetiştirdiğimiz sporcular milli takımda, hem Alanya’yı hem ülkemizi temsil edecek” dedi. Soysal, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile düzenlenen ilköğretim okullarından Türk tenisine sporcu kazandırma projesine Alanyalı bütün çocukların katılmasını beklediğini ifade ederek, projeyle ilgilenen velilerin, 25 Ekim tarihine kadar akademiye başvurmalarını istedi.

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Son Güncelleme: 18.09.2013 23:55
Anahtar Kelimeler:
AlanyaYetenek
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