Alanya'da çocuklar sertifikalandı

12 Haziran’da başlayan kursta öğrencilere temel bilgisayar kullanımı ve internet güvenliği anlatıldı. Kursa katılan öğrenciler dün kütüphanede düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Törene Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, öğrenciler ve aileleri katıldılar.
158 ÖĞRENCİ KURSTAN YARARLANDI
Öğrencilerin bilgisayarı ve interneti daha güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri için Alanya Belediyesi olarak belirli aralıklarla ücretsiz kurslar düzenlediklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, "Okulların tatil olmasıyla birlikte ilk kursumuz 12 Haziran’da başladı. Bu grubumuzda 35 öğrencimiz bilgisayar kursunu başarı ile tamamladı. Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim iş birliğiyle bugüne kadar 158 öğrencimize temel bilgisayar eğitimi verildi. Kursa katılan öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim" dedi. Öğrencilere sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ve Kütüphane Müdürü Nermin Günebakan takdim etti.
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