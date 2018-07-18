Alanya’da çocuk parkları daha güvenli

ALANYA Belediyesi, yaptığı modern parklarla çocukların ve ailelerinin yüzlerini güldürürken, bu parklarda aldığı kameralı güvenlik önlemleriyle de vatandaşların takdirini topluyor. Yapılan modern parkların yanı sıra alınan güvenlik önlemleri de vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Bu sayede çocuklar modern oyun gruplarında neşe içerisinde oynarken, ebeveynler de kendileri için yapılan kafeterya ve banklarda güven içinde vakit geçiriyor. Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ekipleri, yeni yapılan parkların proje aşamasında planlamasını yaparak kamera sistemini yapım esnasında parklara dahil ediyor. Şu ana kadar ekipler, Tosmur Parkı’na 2, Başkanlar Parkı’na 1, 100. Yıl Parkı’na 2, Havuzlu Park ve Kedi Evi’ne 2, Balonlu Park’a 6, Trafik Eğitim Parkı’na 3, Konaklı Mahallesi’nde yapımı devam eden parkta ise 9 adet olmak üzere 7 parkta toplam 25 kamera kurarken, bu sayının yapılacak yeni parklarla birlikte artacağı açıklandı.