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29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
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Alanya'da 'Belediye Sarayı' çilesi

Oba Mahallesi, Eğriköprü yanında yapımı süren yeni Alanya Belediye Sarayı inşaatı nedeniyle bölge sular altında kaldı  

Alanya'da 'Belediye Sarayı' çilesi

Oba Mahallesi, Eğriköprü yanında yapımı süren yeni Alanya Belediye Sarayı inşaatı nedeniyle bölge sular altında kaldı  

29 Ekim 2017 Pazar 14:30
Alanya'da 'Belediye Sarayı' çilesi
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ALANYA Belediye Sarayı inşaatı nedeniyle kullanılamayan yağmur suyu drenajları, bölgeyi sürekli sular altında bırakıyor. 
Bölge sakinleri, yaya ve araçlara geçit vermeyen, tehlike yaratan Eğriköprü yolunun bugün üçüncü kez sular altında kaldığını belirterek "Yol kenarında bulunan işyerleri de sular altında kaldı. Bu esnafların ciddi maddi hasarı söz konusu. Belediye inşaatının temeli de sularla doldu ve bir göle dönüştü. Proje sırasında bunu hesaplayamadılar mı? Bu rezalete artık son verilmeli" dediler.

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Son Güncelleme: 29.10.2017 23:30
Anahtar Kelimeler:
AlanyaBelediye SarayıçileYağmurEğri Köprü
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OBA MAHALLESI FATIH CAD.29. SOKAK NO.1 AP. 2017-10-29 14:47:36

Adres deki apartmanı SOKAK giderleri tıkalı olduğu için 20 mt. ilerideki OBA çağına yağmur sularını aktarilmiyor bunun için apt. Bodrumunu sular bastı belediye çaresiz gelip bakip gidiyorlar

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