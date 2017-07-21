Alanya yolunda şınav çeken adam, turistlere saldırdı

OLAY, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolu'nda meydana geldi.

Belek Mahallesi'nde tura katılan turistleri Alanya'da kaldıkları otele götürmekte olan Halil Fatih Hanay'ın kullandığı 38 YL 814 plakalı tur otobüsü, yolda şınav çeken Şeyhmus T.'nin sopalı saldırısına uğradı. Çevrede bulunanlar olayı anbean görüntüledi.

"ÇARPMAMAK İÇİN KORNAYA BASTIM"

Akli dengesi bozuk olduğu tahmin edilen şahsın kırmızı ışıklara yaklaşırken yolun ortasında şınav çektiğini belirten otobüs şoförü Halil Fatih Hanay olayı şöyle anlattı:

Çarpmamak için kornaya bastığımda yolun kenarına giderken bir taraftan da elindeki sopayı otobüsün arkasına vurmaya başladı. Işıklara doğru yaklaştığımda arkamdan koşarak geldiğini gördüm. Yanıma gelip solumdaki kelebek camına sopayı vurmaya başladı.



Cam kırılırken elimi yüzüme kalkan yaparak kırılan camdan zarar görmedim. Bu sırada kavşakta bulunan polisler durumu görüp şahsa müdahalede bulundu. Polislere de zorluk çıkardı. Polis arkadaşlar kelepçeleyip polis aracına koyarak götürdüler. Neye uğradığımızı anlayamadık. Allah'tan otobüste bulunan turistlere bir şey olmadı.