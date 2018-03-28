Alanya yasak aşk yaşadığı sekreteri hamile bırakan avukat haberiyle çalkalanıyor

ALANYA, evli ve çocuklu bir avukatın, uzun yıllardır yanında çalışan sekreteri ile yasak aşk yaşadığı ve hamile bıraktığı iddiası ile çalkalanıyor. İddiaya göre, avukatın eşi durumdan şüphelenince sekreterin işine son verildi, sekreter ise avukattan şikayetçi oldu. Sekreterin de evli olduğu belirtiliyor. Bir diğer iddia ise avukatın 9 aylık hamile sekreterine tecavüz ettiği, çocuğun avukattan olmadığı yönünde. Mağdur sekreterin 3 hafta sonra doğum yapacağı belirtiliyor. Bu şok iddiada, Alanya'nın yakından tanıdığı K.U. adlı avukatın adı geçiyor.
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