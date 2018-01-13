Alanya ve Gazipaşa'yı yasa boğan ölüm

ALANYA ve Gazipaşa'nın sevilen değerlerinden olan Diş Hekimi Hüsnü Arslan hayata veda etti. Ak Parti Alanya eski Yönetim Kurulu Üyesi olan Ceyda Görücü'nün de amcası olan Arslan'ın ölümü hem Alanya'da hem Gazipaşada büyük üzüntü yarattı. Arslan'ın cenazesi Gazipaşa'da toprağa verilecek.

Yeni Alanya ailesi olarak merhuma, Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.