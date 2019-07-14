Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Demirağ’dan 15 Temmuz açıklaması!

DEMİRAĞ açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bugün, emperyalizmin yarım asırlık projesi olan Fethullahçı Terör Örgütü’nün yaptığı hain darbe kalkışmasının yıldönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olarak idrak ediyoruz

Tarihi boyunca destanlar yazan, kahramanlıklarıyla dünyaya nam salan Türk Milleti; 15 Temmuz Darbesiyle, şanlı mazisine bir destan daha eklemiştir.

Asker kılığına girerek, kahraman mehmetçiklerimizi töhmet altında bırakmaya çalışan takiyyeci zihniyet, Milli Mücadele zamanında düşman devletlerin yapmadığı ihaneti yaparak milletin imkanlarıyla alınan silahları, tankları yine millete doğrultmuş ve ardından Türkiye’nin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisine dahi bomba atma alçaklığına girişmişlerdir.

15 Temmuz’da liderimiz sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin talimatlarıyla ülkücüler de demokrasimizin korunması ve Cumhuriyetimizin kazanımlarını yitirmemek adına meydanlara çıkmış, darbe girişimine karşı durmuşlardır.

Özellikle de liderimizin öngörüsüyle, uçakların alçak uçuşu sırasında “darbe kalkışması” olduğunu düşünerek hükümet yetkililerine bu konuyu bildirmesi ve daha sonradan tüm kamuoyuna “meşru seçilmiş” olan hükümetin yanında olduğunu bildirmesi de darbe girişiminin seyrini değiştirmiş, Türk Milleti’ni yüreklendirmiştir.

Çünkü liderimiz bu alçak terör örgütüne sadece 15 Temmuz sonrası değil; seneler öncesi 2010 yılında örgütün üstündeki kara bulutları ve şaibeleri işaret ederek “faaliyetlerini durdurma” çağrısı yapması, Ülkücü Hareketin bu terör örgütüne karşı tutumunu en net şekilde ifade etmektedir.

Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde hakkı korumak için Hakk’a yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize Cenab-ı Allah’tan şifalar diliyorum."