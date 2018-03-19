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19 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya Ticaret Odası seçim tarihi belli oldu

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, daha önce Ekim ayında yapılması planlanan ancak ertelenen ticaret odası başkanlık seçimlerinin 4 Nisan'da yapılacağını açıkladı

Alanya Ticaret Odası seçim tarihi belli oldu

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, daha önce Ekim ayında yapılması planlanan ancak ertelenen ticaret odası başkanlık seçimlerinin 4 Nisan'da yapılacağını açıkladı

19 Mart 2018 Pazartesi 13:07
Alanya Ticaret Odası seçim tarihi belli oldu
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin oda binasında yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu: "Türkiye genelinde 1 Ekim'de yapılması gereken Yüce ve Sanayi Odası seçimlerini erteleme kararı alınmıştı. Ancak seçimi nisan ayı içerisinde seçimi yapmak durumundaydık. Yaptığımız istişarelerin ardından 4 Nisan 2018'de oda seçimimizi yapacağız. Oda başkanlığı seçimimiz önceki yıl da olduğu gibi Atatürk Spor Salonu'nda da yapılacak. Seçimler bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Demokratik bir seçim olmasını temenni ediyorum. Seçim çalışmaları için ekstra bir gündemimiz hiçbir zaman olmadı. Biz rutin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret odası üyeleri olarak büyük bir aileyiz ancak ayrıca oluşturduğumuz bir çalışma ekibimiz de var.  Bu kişiler de alanında kendilerini ispat etmiş kişiler. Zaman zaman bir araya gelip neler yapılacağını  konusuyoruz."

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