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 Alanya tarihine yolculuk: Alanya ağzının ustası Dim TV'de 

Dim TV'de (dimtv.tv) Oğuz Korum ve Ferit Kesen'in hazırlayıp sundukları Alanyaca programı, bu akşam saat 19.00'da izleyiciyi Alanya tarihinin derinliklerine götürecek

 Alanya tarihine yolculuk: Alanya ağzının ustası Dim TV'de 

Dim TV'de (dimtv.tv) Oğuz Korum ve Ferit Kesen'in hazırlayıp sundukları Alanyaca programı, bu akşam saat 19.00'da izleyiciyi Alanya tarihinin derinliklerine götürecek

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:50
 Alanya tarihine yolculuk: Alanya ağzının ustası Dim TV'de 
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ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 50 yılında yaşanan olaylar ve bu sürece damga vuran insanları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.00'da yayınlanan Alanyaca, 4. bölümüyle bu akşam Dim Web TV ekranlarında olacak. Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam, kısa süre önce kaybettiğimiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in annesi Menşure Güney'le sağlığında yapılan röportaj ekrana gelecek. 'Alanya ağzını en güzel kullanan Alanyalılar' arasındaki merhum Menşure Güney'in yanısıra eski Alanya çarşısından röportajlar, Alanya'da mimarlığın tarihçesi gibi konular da Alanyaca'da olacak. Sakın kaçırmayın...   
ALANYA DİM WEB TV 
NASIL İZLENİR?
Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 
'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.
Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya AğzıDim TvOğuz KorumFerit Kesen
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