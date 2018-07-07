Alanya SGK'ya tepki

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla coşku dolu bir törenle yeni binasına taşınmıştı. Daha önce Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) destekleriyle Başkent Üniversitesi Hastanesi arkasında bulunan küçük bir alanda hizmet vermeye çalışan ve şikayetlere karşı yer yetersizliğini öne süren Alanya SGK, şimdi büyük binaya taşınmasına karşın vatandaşların tepkisinden kurtulamadı. Vatandaşlar bu kez de, "Bina büyük, kadro küçük" demeye başladı. Saatlerce sıra beklediklerini ifade eden vatadaşlar, "Kadro açılması gerekiyorsa kadro açılsın. Milyon liralık yatırım yapılıyor ama içi boş. Kimse buraya vakit öldürmeye gelmiyor. Sezon geldi, herkes dükkanından, işinden, gücünden ayrılıp geliyor. Bir işlemi tamamlamak için saatlerce bekliyoruz. Yetkililer buna acil önlem almalı" dedi. Alanya SGK yetkililerinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, ek personel gelip gelmeyeceği kamuoyunda merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 16:50