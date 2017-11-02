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Alanya, şehidini toprağa verdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yaparken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 19 aydır Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören Uzman Çavuş Uğur Coşkun vefat etti. Coşkun'un naaşı, Hacı Memişler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi

Alanya, şehidini toprağa verdi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde görev yaparken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 19 aydır Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören Uzman Çavuş Uğur Coşkun vefat etti. Coşkun'un naaşı, Hacı Memişler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi

02 Kasım 2017 Perşembe 13:41
Alanya, şehidini toprağa verdi
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2008 yılında tuzaklanmış mayın neticesinde yaralanan Coşkun, kaval kemiğindeki erimeden sonra oluşan bezelerin kansere dönüşmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Aslen Tokatlı olan Coşkun'un ailesinin Alanya'da yaşadığından, naaşı Alanya'ya getirilmişti. Hacı Memişler Camisi'nde yapılan cenaze törenine; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları, çeşitli dernek başkanları ve çok sayıda Alanyalı katıldı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise çelenk gönderdi.

Alanya Ülkü Ocakları Ortaokul Teşkilatı, camiye bayrak yürüyüşüyle, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak geldi. Katılımcı profilinde başı öğrenciler çekti. Cenazeye çok sayıda ortaokul ve lise öğrencisinin katılması dikkat çekti.

Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 14:06
Anahtar Kelimeler:
şırnakAlanyaAlanyalı şehitUğur Coşkun
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