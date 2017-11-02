Alanya, şehidini toprağa verdi

2008 yılında tuzaklanmış mayın neticesinde yaralanan Coşkun, kaval kemiğindeki erimeden sonra oluşan bezelerin kansere dönüşmesi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Aslen Tokatlı olan Coşkun'un ailesinin Alanya'da yaşadığından, naaşı Alanya'ya getirilmişti. Hacı Memişler Camisi'nde yapılan cenaze törenine; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi partilerin ilçe başkanları, çeşitli dernek başkanları ve çok sayıda Alanyalı katıldı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise çelenk gönderdi.

Alanya Ülkü Ocakları Ortaokul Teşkilatı, camiye bayrak yürüyüşüyle, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak geldi. Katılımcı profilinde başı öğrenciler çekti. Cenazeye çok sayıda ortaokul ve lise öğrencisinin katılması dikkat çekti.

Coşkun'un naaşı, cenaze namazının ardından Cikcilli Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.