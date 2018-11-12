Alanya şehidini son yolculuğuna uğurladı

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden 4'ü Van'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki tören sonrası şehitler Topçu Er Samet Kaymakçı (Gaziantep), Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (Kahramanmaraş), Topçu Er Yusuf Önder (Alanya) ve Topçu Er Melih Sancar'ın (İstanbul) naaşı askeri uçakla memleketlerine uğurlandı. Gazipaşa Alanya Havalimanı’na askeri uçakla getirilen şehit Önder'in cenazesini Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, askeri ve mülki erkanla şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehit topçu er Yusuf Önder'in tabutu, cenaze aracına konularak, törenin yapılacağı Alanya'ya doğru yola çıkarıldı. Konvoy eşliğinde Alanya’ya getirilen şehidin cenazesi önce Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evine getirildi. Burada dualar eşliğinde helallik alındı. Dim TV’nin (dimtv.tv) canlı olarak yayınladığı cenaze törenini

ikindi namazına müteakip Dinek Mezarlığı yanında bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'nde kılınan cenaze namazıyla devam etti. Yusuf Önder'in naaşı Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Törene Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Basavcısı Yasin emre, siyasi partilerin temsilcileri, sicil toplum örgütlerinin mensupları vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

ALANYA'DAN ŞEHİDİNE SON GÖREV DİM TV'DE CANLI

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 16:30