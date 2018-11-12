Alanya şehidini bekliyor

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen 7 askerimizden Topçu Er Yusuf Önder'in (22), Alanya'da yaşayan Bursalı ve turizm esnafı aile bireyleri tarifi imkansız acı yaşıyor.
İKİ ÇOCUKTAN KÜÇÜĞÜ
ŞEHİDİMİZ Yusuf Önder'in, Alanya'da hediyelik eşya dükkanı bulunan anne-babası Sevcan ve Sunay Önder'in Kadıpaşa Mahallesi, İkizler Sokak'ta bulunan evlerine dev Türk bayrakları asıldı ve evin önüne taziye çadırı kuruldu.
ŞEHİT TAZİYESİNE AKIN
ALANYA halkının akın ettiği şehit evinde taziyeleri babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun da aileyi arayıp taziyede bulundukları belirtildi.
BUGÜN GELECEK
Şehidimiz Yusuf Önder, DNA testinin ardından Alanya'ya gönderilecek. Şehidimizin naaşının bugün Alanya'ya getirilmesi, ikindi namazına müteakip Gürses Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alanya Garnizon Şehitliği’nde toprağa verilmesi planlanıyor.