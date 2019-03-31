Alanya seçim sonuçları 2019 son dakika! 31 Mart Alanya yerel seçim sonuçları oy oranları!

YEREL seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel, IYI Parti Alanya Belediye Başkan adayı Abdullah Sönmez, DP Alanya Belediye Başkan adayı Alaattin Çakır, SP Alanya Belediye Başkan adayı Habip Şanlı, DSP Alanya Belediye Başkan adayı Ercan Öngün oldu. 2014 yılındaki seçim yarışında kazanan taraf MHP olmuştu. 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz

Alanya seçim sonuçları, 31 Mart 2019 yerel seçimi oy oranları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Alanya seçim sonuçlarında oy oranları nasıl? 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Alanya Belediye Başkan adayı Adem Murat Yücel, IYI Parti Alanya Belediye Başkan adayı Abdullah Sönmez, DP Alanya Belediye Başkan adayı Alaattin Çakır, SP Alanya Belediye Başkan adayı Habip Şanlı, DSP Alanya Belediye Başkan adayı Ercan Öngün, Bağımsız aday Anastasia Çetinkaya oldu. 2014 yılında yapılan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Adem Murat Yücel %38,9 oy ile birinci sırada yer almıştı. 36 mahallesi bulunan Alanya’da MHP birinci olmuştu. Alanya 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilir, seçime dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

ALANYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA CANLI TAKİP ET - TIKLAYINIZ

ALANYA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Alanya yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ALANYA MERKEZ, KIRSAL VE ESKİ BELDE OLAN MAHALLELERİ SEÇİM SONUÇLARI

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ALANYA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ AVSALLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ ÇIPLAKLI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ EMİŞBELENİ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ DEMİRTAŞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ GÜZELBAĞ SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ İNCEKUM SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KARGICAK SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KESTEL SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ KONAKLI SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ MAHMUTLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ OBA SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ OKURCALAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ PAYALLAR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ TOSMUR SEÇİM SONUCU

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ TÜRKLER SEÇİM SONUCU

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 17:33